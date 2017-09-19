صحيفة كويتية : ” سوري يعترف .. 22 سنة و أنا كويتي الجنسية ! “

أحالت مباحث الجنسية والجوازات في الكويت “كويتياً” متهماً بتزوير الجنسية، بعد مرور اثنين وعشرين عاماً على ذلك.

وقالت صحيفة القبس الكويتية، الإثنين، إن المحال إلى التحقيق متزوج من مواطنة ولديه أبناء، وتم توظيفه في إحدى الجهات الحكومية، ولم يكن أحد يعلم عن ماضيه شيئاً حتى أبلغت عنه زوجته قبل أسبوع.

وبعد التحقيق مع المتهم المزور وإجراء بصمة وراثية له، تبين أنه ليس كويتياً، وسبق له أن دخل البلاد بجواز سفر سوري، ولم تسجل له بصمات لدى دخوله.

ونقلت الصحيفة عن مصدر لم تسمه، أن التحقيقات من المتوقع أن تجر 30 شخصاً مزوراً لهم علاقة مع المتهم، حيث أن الزوجة المبلغة أكدت أن زوجها خدعها قبل الزواج بأنه ابن قبيلة معروفة، وبعد ذلك اكتشفت أمره، وكتمت سره، لكنه بدأ بالتقليل من الكويتيين، فلم تتمالك نفسها وقامت بالإبلاغ عنه.

وأكدت الزوجة للسلطات أنه ليس لديها مانع من إسقاط الجنسية عن أبنائها، طالما أن زوجها مخالف للقانون.