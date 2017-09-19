عضو في برلمان بشار الأسد يكشف ” سبب قصف إسرائيل لسوريا “

قال عضو برلمان بشار الأسد، جمال الزعبي، إن إقدام إسرائيل على انتهاك السيادة السورية، وخرق وقف إطلاق النار، وانتهاك القرار 242، يأتي في إطار الغطرسة المعتادة، ومحاولة الحكومة الإسرائيلية نقل وتصدير مشاكلها الداخلية إلى الخارج، خاصة أن نتانياهو تنتظره محاكمة، على خلفية اختلاسات ورشاوى مالية له ولطاقمه الوزاري.

ونقلت وكالة “سبوتنيك”، عن الزعبي قوله أن القادة في إسرائيل دائما ما يحاولون الهروب إلى الأمام، بافتعال حوادث خارجية لتحويل انتباه الرأي العام داخل إسرائيل، من التركيز على قضية الفساد المفتوحة، إلى التركيز على الأزمة المفتعلة، وهي ضرب الأراضي السورية.

وأضاف: “تعودنا منذ بداية الحرب على سوريا، أنه كلما اشتد الخناق وضاق على العصابات الإرهابية التكفيرية، وهزيمتها على يد بواسلنا في الجيش العربي السوري، نرى تدخلا عسكريا مباشرا من العدو الإسرائيلي، وذلك في كثير من المواقع، لتخفيف الضغط عن أذنابهم، وكلما خسر الوكيل المعركة تدخل الأصيل مباشرة”.

وعن رد الفعل المنتظر من نظامه قال: “دأبت القيادة السياسية السورية على استنكار كل الأعمال الاستفزازية والعدوانية الإسرائيلية، عن طريق العمل السياسي والدبلوماسي، وإعلام هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالعدوان ونتائجه، ووضعهما أمام مسؤولياتهما واستنكار الأعمال العدائية الاستفزازية، ووقف الاعتداءات المتكررة”.