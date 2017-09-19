فتاة أمريكية تنصب فخاً لحبيبها بمساعدة برنامج على ” يوتيوب “

نشرت قناة على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب مقطع فيديو طريفاً، لفتاة نصبت فخاً لحبيبها بمساعدة القناة، للتأكد من إخلاصه وعدم خيانته لها.

وتنشر قناة “تو كاتش تشيتر” عادة مقالب يقع ضحيتها رجل ما، حيث يتم إغواؤه من قبل امرأة تحاول التقرب منه، في الوقت الذي تكون حبيبته تراقب عن كثب ما يحدث، فيما تصور الكاميرات ردّات فعل الطرفين على المقلب.

وفي حلقة يوم السبت الماضي، حاولت ميتار باز، وهي ممثلة متخفية تعمل مع البرنامج التقرب من شاب في متجر، وفق ما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية، وراحت تحاول تجاذب أطراف الحديث معه، فيما كانت حبيبته مختبئة خلف الكواليس، إلى جانب معدي البرنامج، بحسب موقع إندي100.

وكانت المفاجأة السارة للفتاة، أن حبيبها لم يتفاعل مع الممثلة، ورفض القيام بجولة معها في أرجاء المدينة كما اقترحت، وأخبرها أن حبيبته امرأة غيورة، ولا يرغب بخيانتها مع امرأة أخرى.

وعلى الرغم من أن الفتاة كانت سعيدة لأن حبيبها أثبت ولاءه وإخلاصه لها، إلا أنه كذب عليها فيما يتعلق بسبب تواجده في المتجر، حيث ادعى في البداية أنه بصدد شراء هدية لعيد ميلاد والدته، ليعترف في وقت لاحق، أن هذه المناسبة مرت منذ أشهر. وينتهي البرنامج، دون أن يعرف المشاهدون، من هو الشخص الذي كان الشاب سيشتري له الهدية.