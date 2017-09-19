في أول لقاء علني .. السيسي يلتقي نتانياهو في نيويورك (فيديو + صور)

في أول لقاء علني .. السيسي يلتقي نتانياهو في نيويورك (فيديو + صور)

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في مقر إقامة الأول في نيويورك مساء الاثنين، حيث يشاركان في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وهذا اللقاء العلني الأول بينهما منذ انتخاب السيسي رئيسا في حزيران/يونيو 2014.

وقال مكتب نتانياهو إن الاجتماع الذي استغرق نحو ساعة ونصف، تناول قضايا الشرق الأوسط الراهنة، وإن السيسي أبدى دعمه لجهود السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأعلنت الرئاسة المصرية من جانبها أن الاجتماع شمل سبل احياء عملية السلام في الشرق الأوسط، وأن السيسي شدد على الأهمية التي توليها مصر للقضية بهدف التوصل إلى “حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية”.

ونشر على يوتيوب جانب من بداية الاجتماع بين السيسي ونتانياهو:

وجاء الاجتماع بعد أن التقى السيسي صباح الاثنين عددا من الزعماء اليهود الأميركيين في نيويورك، وناقش معهم جهود إدارة الرئيس دونالد ترامب في تحقيق اتفاق سلام.

وأفادت صحف إسرائيلية بأن الرئيس المصري أبدى تفاؤلا بجهود الإدارة الأميركية، وأعرب عن استعداد مصر للمساعدة في هذه القضية.(الحرة)