قيادي كردي يحذر من تحويل كردستان إلى ” بركة دم ” بسبب الاستفتاء

قيادي كردي يحذر من تحويل كردستان إلى ” بركة دم ” بسبب الاستفتاء

دعا القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، بهروز كلالي، إلى عدم تجاهل مقترحات الدول الكبرى بشأن تأجيل الاستفتاء الشعبي في إقليم كردستان بشأن الاستقلال عن العراق.

وقال كلالي، في تصريح صحافي، إن “على القيادة الكردية أن تدرك أن تهديدات تركيا وإيران والعراق بشأن الاستفتاء جدية، ونحن نحذر من تحويل كردستان إلى بركة دم بسبب الاستفتاء”.

وأضاف أن “على القيادة الحذر من فقدان جميع المناطق الكردستانية خارج إدارة إقليم كردستان، ومن بينها مدينة كركوك، ونحذر من تجاهل نصائح ومقترحات الدول الكبرى لحل المشاكل والاحتكام للعقل والمنطق”.

ولفت إلى خطورة اجتماع مجلس الأمن القومي التركي في 22 سبتمبر (أيلول) الجاري قبل موعد استفتاء الإقليم بثلاثة أيام، وشدد على أن “تركيا ستتخذ كافة الإجراءات لمواجهة أي خطر يهدد أمنها”.

ورجح كلالي أن “تعلن القيادة الكردية تأجيل الاستفتاء في اللحظات الأخيرة”.(DPA)