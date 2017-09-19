كارفاخال : لا يمكن لأي نادي دفع قيمة الشرط الجزائي في عقدي الجديد

كارفاخال : لا يمكن لأي نادي دفع قيمة الشرط الجزائي في عقدي الجديد

رفض النجم الإسباني #دانيال_كارفاخال الكشف عن قيمة الشرط الجزائي في عقده الجديد مع نادي #ريال_مدريد ، لكنه أكد في الوقت نفسه أنه لا يمكن لأي ناد دفع هذا المبلغ.

وكان الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد قد أعلن عن تجديد عقد كارفاخال ظهير الفريق الأيمن حتى عام 2022.

ومدد صاحب الـ 25 عاماً عقده مع النادي الملكي لمدة موسمين إضافيين بعدما كان ينتهي عقده مع الفريق الإسباني عام 2020، وفقاً لصحيفة إيلاف، ولم يعلن النادي الملكي في البيان الرسمي لإعلان تجديد تعاقد الظهير الأيمن عن أي تفاصيل مالية للعقد الجديد.

وقال كارفاخال في المؤتمر الصحفي الخاص بتمديد عقده: “ريال مدريد جزء من حياتي، وحلم نجحت في تحقيقه، أنا ممتن للغاية لهذا الفريق، واليوم أحد أعظم الأيام في حياتي بعد تجديد عقدي”.

وأضاف “أتمنى أن أكون حققت الكثير من الألقاب بحلول 2022 وأن أسطر اسمي في سجل التاريخ مع الملكي”.

وفي سياق رده على سؤال بخصوص قيمة الشرط الجزائي في عقده الجديد، قال كارفاخال: “الشرط الجزائي لي مع ريال مدريد مرتفع للغاية حتى لا يحاول أي فريق فسخ العقد”.

وتابع “أتمنى أن أكون يوما قائدا لريال مدريد مثل سيرجيو راموس، وأثق في قدرتي على تحقيق الكثير تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان”.

واختتم اللاعب تصريحاته قائلا: “جوزيه مورينيو، مدرب ريال الأسبق، لم يكن يرى أني جاهز بعد للعب مع ريال مدريد، ولكن جاءتني الفرصة بعد ذلك لأثبت أحقيتي باللعب أساسيا”.