لبنان : طفل في الرابعة من عمره يقتل أمه بالرصاص عن طريق الخطأ

لبنان : طفل في الرابعة من عمره يقتل أمه بالرصاص عن طريق الخطأ

قالت الوكالة الوطنية للإعلام أن امرأة توفيت في جنوب #لبنان امس الإثنين 18 سبتمبر/أيلول 2017 برصاصة أطلقها بطريق الخطأ ابنها البالغ من العمر أربع سنوات.

وذكرت الوكالة أن الحادث الذي وقع في بلدة كفرا في جنوب لبنان جاء بعد يومين من حادث مماثل يوم الجمعة عندما أطلق صبي يبلغ من العمر 11 عاماً الرصاص بطريق الخطأ على طفل عمره ثماني سنوات في بلدة أخرى في جنوب لبنان.

وفي لبنان لا يوجد تطبيق صارم للقيود على حمل السلاح وإطلاق النار. وكثيراً ما تتسبب رصاصات طائشة في سقوط قتلى وجرحى عند إطلاق النار في الهواء خلال الاحتفالات والجنازات والتجمعات السياسية. ( reuters )