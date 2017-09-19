ماكرون : الأسد مجرم و تجب محاكمته

اعتبر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الثلاثاء أن الرئيس السوري بشار الأسد “مجرم” ويجب أن يحاسب على جرائمه أمام “القضاء الدولي”، مشددًا في الوقت نفسه على أنه يعود الى الشعب السوري ان يختار بحرية رئيسه.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحافي اثر القائه خطابه الاول امام الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك ان “بشار الاسد مجرم، يجب ان يحاكم ويحاسب على جرائمه امام القضاء الدولي. ولكني من منطق براغماتي، لم اجعل من تنحيه شرطا مسبقا”، مشددا على انه يعود الى الشعب السوري “ان يختار بحرية قائده المقبل”.

ودعا الرئيس الفرنسي خلال خطابه إلى تشكيل مجموعة اتصال حول سوريا لإعطاء اندفاع جديد نحو التوجه إلى حل سلمي للنزاع في هذا البلد.

كما أكد أن آلية المفاوضات التي تخوضها موسكو وطهران وأنقرة في استانا في كازاخستان “لا تكفي”، لافتا إلى ان مجموعة الاتصال التي يقترحها تشمل الدول الخمس الأعضاء في مجلس الامن إضافة إلى “الجهات المعنية” بالنزاع السوري.(AFP)