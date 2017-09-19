مصر : 50 طالباً ألمانياً يهدون ” الأقصر ” سيارة لخدمة المواطنين

قالت صحيفة “الوطن” المصرية، الاثنين، إن 50 طالباً وطالبة من المدارس الثانوية بمدينة «ميونيخ» الألمانية والعشرات من شباب الأقصر، استهلوا يوم التطوع المصري الألماني الذي يقام للعام الثالث على التوالي بالأقصر، بغرس شجرة الصداقة المصرية الألمانية في مدينة الطود التاريخية جنوب الأقصر، تعبيرًا عن مشاعر الصداقة الشعبية بين أبناء البلدين.

ونظمت جمعية الشباب بالأقصر، مهرجانًا رياضيًا وتطوعيًا وثقافيًا في إحدى المحميات الطبيعية السياحية على ضفاف النيل بمدينة الأقصر للطلاب الألمان، بحضور عدد من الأجانب المقيمين، وقيادات التضامن الاجتماعي، بحسب الصحيفة.

وقال صلاح جلال رئيس مجلس إدارة جمعية الشباب بالأقصر، إن “يوم التطوع المصري الألماني فكرة ومبادرة من شباب الجمعية بعد نجاح يوم التطوع المصري البلجيكي الذي يقام منذ سنوات، مشيرًا إلى أن الهدف من تنظيم هذه الفعاليات تبادل الخبرات والمشاركة في الأنشطة التطوعية، وتعريف الطلاب الألمان بحضارة وتاريخ مصر، مشيرًا إلى أن الطلاب الألمان أهدوا الجمعية سيارة لخدمة المواطنين بالمدينة بالمجان”.