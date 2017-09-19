مكرماً قياديين محليين تابعين للمخابرات الجوية .. حلب : ظهور إعلامي نادر لـ ” جميل الحسن ” أشهر جزاري آل الأسد (صور)

ظهر المجرم “اللواء جميل الحسن” رئيس إدارة المخابرات الجوية النظامية، في صور جديدة، تظهره وهو يكرم عدداً من القياديين في ميليشيات محلية تابعة له.

وقالت مصادر إعلامية موالية، الاثنين، إن التكريم كان لقياديين وعناصر من “مجموعات الطراميح” التابعة للمخابرات الجوية، وذلك بعد أن ساهمت في “فك الحصار عن دير الزور”.

وفيما لم يتسن لعكس السير التأكد من صحة ما ذهبت إليه المصادر الموالية، حول كون الصور ملتقطة في حلب، فإن هذه الصور تعتبر نادرة لجميل الحسن، ولا يسبقها إلا صورتان انتشرتا على نحو واسع، الأولى ظلت وحيدة لسنوات طويلة، وانتشرت قبل الثورة، والثانية انتشرت مؤخراً بالتزامن مع تناقل وسائل إعلام موالية أنباء تفيد بـ “التمديد للواء كمدير لإدارة المخابرات الجوية”.

مقطع نادر قيل إن من يظهر فيه هو جميل الحسن إلى جانب سهيل الحسن في الزلاقيات بريف حماة (2015)