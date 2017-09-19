نيمار يلغي متابعة كافاني على ” إنستغرام ” ! ( فيديو )

ألغى #نيمار نجم باريس سان جيرمان متابعة حساب زميله الأوروغوياني #إدينسون_كافاني في “إنستغرام” بعد اشتعال حدة الخلافات بينهما عقب رفض الأخير منح أغلى لاعب في العالم الكرة لتنفيذ ركلة جزاء في المباراة التي انتهت بفوز فريقهما على ليون بهدفين اول امس الأحد.

ونقلت صحيفة “صن” البريطانية أن اللاعب البرازيلي الغاضب من زميله قرر إلغاء متابعته على “إنستغرام” بعدما رفض للمرة الثانية منذ مجيء نيمار إلى باريس سان جيرمان منحه الكرة لتنفيذ ركلة جزائية.

وبدأ الخلاف بين الطرفين في مباراة ليون عندما كان كافاني يتأهب لتنفيذ ركلة حرة، قبل أن يتدخل البرازيلي المخضرم داني ألفيش ويأخذ الكرة من كافاني ويعطيها لنيمار، لكن حارس المرمى تصدى لتصويبة الأخير، وفق ما ذكرت قناة العربية السعودية، وبعدها بدقائق حصل باريس سان جيرمان على ركلة جزاء وحاول نيمار إقناع كافاني بأن ينفذ الركلة، لكن المهاجم الأوروغوياني طلب منه الابتعاد، قبل أن يهدرها.

وبحسب وسائل إعلام فرنسية فإن كافاني خرج من الملعب غاضباً بسبب ما حدث، وغادر ستاد بارك دو برانس سريعاً من الأبواب الخلفية، ولم يقترب من منطقة اللقاءات التلفزيونية السريعة حتى لا يواجه الصحافيين.

وعلى الرغم مما حدث، يعتقد أوناي إيمري مدرب باريس سان جيرمان أن كل شيء يسير بشكل مثالي داخل غرفة الملابس، ولن يتدخل بين المهاجمين، وقال: أبلغتهم مسبقاً بأنني لن أكون طرفاً في هذا النزاع، عليهم أن يحلوا مشاكلهم بأنفسهم.

وكان نيمار قد تشاجر علنا أمام كاميرات التلفاز مع زميله البرتغالي نيلسون سيميدو في تدريبات برشلونة قبل أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان لقاء 222 مليون يورو، وبعدها بقليل اختلف مع كافاني على تسديد جزائية، قبل أن يتكرر الخلاف مساء الأحد.