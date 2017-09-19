” نينتندو ” تطور تطبيق دردشة

أجرت شركة #نينتندو تحديثات على تطبيق الدردشة “نينتيندو سويتش أونلاين” Nintendo Switch Online المخصص للأجهزة الجوالة المزودة بنظام غوغل أندرويد والهاتف الذكي آي فون والجهاز اللوحي آي باد.

ويتيح التطبيق الجديد لعشاق الألعاب إمكانية استدعاء خدمات إضافية لجهاز الألعاب “سويتش”، إضافة إلى إتاحة وظيفة الدردشة الصوتية بين اللاعبين، ويمتاز الإصدار الجديد أيضاً بأن التطبيق يظل فعالاً في الخلفية.

وبالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة اليابانية بإصلاح العديد من الأخطاء الصغيرة والكبيرة في التطبيق، وكان يُشترط في السابق لإجراء حوارات الدردشة أن يكون التطبيق في الواجهة وأن تكون شاشة الهاتف الذكي فعالة، غير أن هذا الوضع كان عُرضة لانتقادات العديد من المستخدمين في متجر تطبيقات أبل ومتجر غوغل بلاي. ( DPA )