نيويورك : أول لقاء يجمع عادل الجبير مع وزير خارجية قطر منذ بدء الأزمة (فيديو)

نيويورك : أول لقاء يجمع عادل الجبير مع وزير خارجية قطر منذ بدء الأزمة (فيديو)

جمع لقاء على هامش الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك، كلا من وزير الخارجية السعودي عادل الجبير والقطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني لأول مرة منذ بدء أزمة مقاطعة الدوحة.

وجرى اللقاء الذي تم في فندق “بالاس” بنيويورك خلال اجتماع وزاري بشأن سوريا حضره كل من وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيليرسون ونظيره التركي والبريطاني.

ووقف الوزيران السعودي والقطري جنباً إلى جنب، خلال التقاط الصور الصحفية للقاء.

وسعى معلقون قطريون على مواقع التواصل الاجتماعي لاستثمار اللقاء العابر باعتباره اختراقا في جدار أزمة قطر، بحسب ارم نيوز .

غير أن سعوديين ردوا بأن الجبير بدا متجهما ورفض التجاوب مع محاولة وزير الخارجية القطري مصافحته، عقب دعوة من وزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو.

وكان الجبير شارك في اجتماع مغلق لوزراء الدول الداعية لمكافحة “الإرهاب”، حيث أكد أن “حل الأزمة مع قطر بيد الدوحة نفسها، وأنها بدأت بسبب عدم التزام قطر بوقف دعم الإرهاب والتدخل بالشئون الداخلية لدول المنطقة”.