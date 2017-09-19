وزير الدفاع التركي : الكرد في العراق و سوريا قد يشعلون صراعاً عالمياً

وزير الدفاع التركي : الكرد في العراق و سوريا قد يشعلون صراعاً عالمياً

رأى وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي ان الكورد في العراق وسوريا قد يشعلون صراعا عالميا.

وقال جانيكلي في تصريح له اليوم الثلاثاء ان “انتهاك وحدة أراضي العراق خطر كبير على تركيا”، مردفا بالقول انه “لن نسمح بإقامة دولة على أساس عرقي على حدودنا الجنوبية”.

واضاف ان “انتهاك وحدة أراضي العراق وسوريا قد يشعل شرارة صراع عالمي”.

وكان رئيس إقليم كوردستان مسعود بارزاني جدد اليوم الثلاثاء موقفه من تأجيل الاستفتاء المزمع اجراؤه يوم 25 من شهر أيلول الجاري بتقديم بديل جدي بضمانات دولية.

وقال بارزاني في كلمة له خلال مهرجان أقيم في منطقة سوران اليوم وتابعته (المستقلة) انه “نريد ان نوصل صوتنا الى العالم عبر الاستفتاء باننا نريد الاستقلال”.

واردف بارزاني بالقول ان “لغة المجتمع الدولي والأمم المتحدة قد تغيرت وهم يتحدثون بكل احترام مع شعب كوردستان وخاطبونا لمرات عدة بتأجيل الاستفتاء”، مشددا انه “اذا لم يقع بأيدينا البديل فاننا ماضون بالاستقلال، ولن نقبل بوعود شفهية واتفاقات مطاطية”.

ونوه بارزاني “ان أولئك الذين يريدون تأجيل الاستفتاء حاليا كيف لهم ان يقبلوا بموعد آخر بدلا منه”.

واعلن بارزاني عن رفضه للتهديدات العسكرية التي تطلقها الدول المجاورة للإقليم في حال اجراء الاستفتاء يوم 25 من شهر أيلول الجاري.

وقال بارزاني ان مجلس النواب العراقي والمحكمة الاتحادية العليا قد اتخذت قرارات ضد الكورد، مبينا ان هذه القرارات لن تصل الى حدود كوردستان.

وخاطب بارزاني الدول المجاورة للإقليم بالقول “لا تتحدثوا معنا بلغة التهديد، ولا نقبل هذه اللغة من احد”، مشددا بالقول ان “من يتعدى علينا سندافع عن انفسنا”.(DPA)