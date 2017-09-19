8 حيل للاستفادة من مزايا هاتف ” غالكسي نوت 8 “

بدأت شركة #سامسونغ الكورية بطرح هاتفها الذكي الجديد #غالكسي_نوت_8 في الأسواق العالمية الكبرى، على أن يصل لباقي البلدان خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وإن كنت قد امتلكت الهاتف بالفعل، أو تفكر بشرائه خلال الفترة القادمة فإليك 8 نصائح وحيل حول أبرز مزايا الهاتف وكيفية تفعيلها، وفق ما اوردت البوابة العربية للأخبار التقنية :

1- اختيار وضع الشاشة المناسب :

يوفر هاتف غالكسي نوت 8 عدة أوضاع مختلفة لضبط الشاشة وذلك وفقاً لتفضيلات المستخدم وكذلك بحسب ما يعرض عليها، ولتفعيل وضع معين، اذهب إلى الإعدادات ثم اضغط على الشاشة ثم اختر وضع الشاشة، ستظهر لك قائمة من الخيارات اختر منها ما يلائمك وهي كالتالي:

مواءمة الشاشة: وهو وضع مناسب لتحسين نطاق ألوان الشاشة وتشبعها ووضوحه

سينما بتقنية AMOLED: وضع مناسب لمشاهدة مقاطع الفيديو

صورة بتقنية :AMOLED وضع مناسب لعرض الصور

أساسي: وهو الإعداد الافتراضي لوضع الشاشة والملائم للاستخدام العادي

2- تصفية اللون الأزرق :

من المعروف أن التعرض لفترات طويلة للضوء الأزرق المنبعث من شاشات الهواتف الذكية والحواسيب يؤدي إلى إجهاد العين.

ويُمكنك تقليل إجهاد العين في هاتف غالكسي نوت 8 والحد من كمية الضوء الأزرق من خلال التوجه إلى الإعدادات، ثم اضغط على الشاشة، بعد ذلك فعل خيار “تصفية الضوء الأزرق“.

3- ضبط إعدادات ميزة lways On Display :

ميزة Always On Display ليست جديدة في هواتف سامسونغ، ويُمكنك من خلالها عرض معلومات، مثل الساعة أو التقويم على الشاشة الرئيسية ودون الحاجة لفك قفل الهاتف.

لذا لا تنسى الاستفادة من هذه الميزة في هاتف غالكسي نوت 8 وضبطها بحسب ما يلائمك، مثل اختيار شكل الساعة وكذلك تحديد أوقات معينة لتشغيلها وإيقاف تشغيلها وغيرها من الإعدادات.

كل ما عليك فعله هو التوجه إلى الإعدادات، ثم اختر شاشة القفل والحماية، ثم Always On Display وقم بضبط الإعدادات وفقاً لما يلائمك.

4- ضبط القلم الضوئي S PEN :

يوفر القلم الضوئي S في هاتف نوت 8 الكثير من الخيارات التي تساعد المستخدم على التفاعل مع الهاتف بصورة مرنة ومريحة.

ويُمكن للمستخدمين ضبط وتخصيص مزايا قلم S وفقاً لرغبتهم، وذلك من خلال الانتقال إلى الإعدادات ثم الميزات المتقدمة، ثم اختر قلم S

ومن هناك سيكون بوسعك تنشيط بعض المزايا مثل ميزة screen off memo التي تتيح الكتابة على الشاشة المقفلة وغيرها.

5- ضبط دقة الشاشة :

يمتاز هاتف غالكسي نوت 8 بشاشة Super AMOLED قياس 6.3 إنش وبدقة 1440* 2960 بيكسل، ويتم ضبط الدقة افتراضياً على دقة FHD وذلك لتقليل استهلاك الطاقة.

لكن إن كنت ترغب بسطوع أعلى للشاشة ودقة أقوى على حساب البطارية، فيمكنك بسهولة القيام بذلك من خلال التوجه إلى الإعدادات ثم اضغط على الشاشة واختر دقة الشاشة.

من شريط ضبط دقة الشاشة الظاهر أمامك، يُمكنك السحب للقيمة التي تلائمك ثم اضغط تطبيق من الأعلى.

6- تفعيل المجلد الآمن :

يوفر المجلد الآمن في هاتف نوت 8 وسيلة فعالة لحماية الصور والتطبيقات وجهات الاتصال وغيرها ومنع الآخرين من الوصول لها، وبذلك سيكون بوسعك الحفاظ على أمان ملفاتك الخاصة داخل الهاتف دون الحاجة لقفل الهاتف.

وقبل البدء في استخدام المجلد الآمن يجب عليك اختيار طريقة القفل ليتم استخدامها مع هذه الميزة، وللقيام بذلك اذهب إلى الإعدادات ثم شاشة القفل والحماية ثم اختر المجلد الآمن.

بعد التسجيل في حساب سامسونغ قم بتحديد طريقة القفل، والانتهاء من الإعدادات بحسب التعليمات الظاهرة.

7- تفعيل ميزة محسن الفيديو :

يُمكنك تحسين جودة مقاطع الفيديو والاستمتاع بألوان أكثر إشراقاً وسطوعاً من خلال تفعيل #ميزة #محسن_الفيديو ، وللقيام بذلك اذهب إلى الإعدادات، ثم اختر الميزات المتقدمة، بعدها قم بتنشيط ميزة محسن الفيديو.

8- تفعيل اللوحات الجانبية :

يأتي هاتف غالكسي نوت 8 بشاشة منحنية من الجانبين مع ميزة اللوحات الجانبية، التي تتيح لك الوصول إلى التطبيقات وجهات الاتصال الأكثر استخداماً بلمسة واحدة.

ويُمكنك تخصيص التطبيقات التي تظهر على اللوحة الجانبية، من خلال سحب شريط الشاشة الجانبية إلى منتصف الشاشة ثم التمرير يميناً أو يساراً واختيار التطبيقات التي ترغب بظهورها.