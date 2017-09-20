” أبل ” أزالت ميزة يفضلها 76% من مستخدمي هواتفها !

يأتي هاتف “آي فون إكس” أو “10” الجديد هذا الخريف من دون ميزة اعتاد عليها كافة مستخدمي #أبل ، بل بحسب إحصائية فإن نحو 76% منهم يعشقونها وتعودوا على استعمالها، وهي إلغاء أبل مفتاح “هوم” الفعلي نهائياً، وبالتالي إعلان “وفاة” ميزة “الوصول” أو “Reachability” التي تتيح المستخدم التعامل مع شاشة الهاتف الكبيرة بيد واحدة بسهولة عبر الضغط مرتين على حساس البصمة.

وقدمت أبل ميزة “الوصول” هذه منذ 3 سنوات مع طرح هاتفيها “آي فون 6” و”6 بلس”، أول هواتف الشركة ذات الشاشة الكبيرة، وهي خاصية تُسهل لأصحاب الأصابع المتوسطة والقصيرة الوصول إلى كافة الأيقونات وجلب محتويات الشاشة إلى أسفل بيد واحدة فقط.

ومع “انقراض” هذه الميزة، تحتاج أبل إلى طريقة سهلة وبسيطة تسمح بها للمستخدمين، الاستمرار في استخدام الهاتف والتحكم فيه والتعامل معه بيد واحدة، بحسب موقع “بيزنس إنسايدر” الإلكتروني.

ووفقاً لإحصائية أجرتها شركة كوم سكور لخدمات تسويق المعلومات ورصد حركة المستخدمين على الإنترنت لعام 2017، وفق ما اوردت البوابة العربية للأخبار التقنية، فنحو 76% من مستخدمي آي فون يعشقون ميزة “الوصول” ويستمتعون بمميزاتها وخصائصها، ولكن هذه البيانات تختص بفئة الشباب، لكن الميزة غير مستخدمة على نطاق واسع لدى مستخدمي هواتف آي فون القديمة، فنحو 39% من المستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و54 عاماً يستفيدون من ميزة “الوصول”، بينما 32% فقط من الذين تبلغ أعمارهم 55 عاماً وما فوق يستخدمونها.

وبذلك تصبح ميزة “الوصول” شيئاً من الماضي، على الأقل بالنسبة للمستخدمين الذين يرغبون شراء “آي فون إكس”، لكن يبقى هاتفا “آي فون 8″ و”آي فون 8 بلس” يمتلكان مفاتيح هوم الرئيسية، وهذا يعني أنه بإمكان عشاق هذه الميزة الاستمرار في استخدامها عبرهما.