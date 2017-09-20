أحدث شطحات ” مركز المصالحة الروسي ” في سوريا : 35 فصيلاً مسلحاً مستعدون للانضمام لقوات بشار الأسد في إدلب

أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، أن “35 فصيلا مسلحا، أكدوا استعدادهم للوقوف في صف القوات الحكومية السورية في منطقة خفض التصعيد في إدلب”.

وجاء في بيان المركز: “في منطقة خفض التصعيد الشرقية في إدلب، ونتيجة المفاوضات مع قادة التشكيلات المسلحة غير القانونية، أكد 35 فصيلا مسلحا استعدادهم للانتقال إلى صف القوات الحكومية”.

وكان ألكسندر لافرينتيف رئيس الوفد الروسي إلى مفاوضات “أستانا 6″، قال في وقت سابق، إن عدد المراقبين من روسيا وتركيا وإيران في منطقة خفض التوتر بريف إدلب، قد يبلغ 1500 شخص، أي 500 مراقب من كل دولة.

ووصف الدبلوماسي الروسي، في ختام الجولة السادسة من مفاوضات “أستانا 6″، هذا العدد من المراقبين بأنه “صغير”، متوقعا أن ترسل روسيا إلى إدلب وحدات غير قتالية من الشرطة العسكرية. (RT)