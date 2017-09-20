أردوغان عن استفتاء استقلال كردستان : كيف لتركيا أن تقبل بإجراء استفتاء كهذا و نحن لنا خط حدودي مع العراق بطول 350 كم ؟

أردوغان عن استفتاء استقلال كردستان : كيف لتركيا أن تقبل بإجراء استفتاء كهذا و نحن لنا خط حدودي مع العراق بطول 350 كم ؟

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده منذ البداية “تدافع دون غيرها عن وحدة التراب العراقي”، مشددًا على ضرورة عدم إجراء استفتاء انفصال الإقليم الكردي شمالي البلاد.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الرئيس أردوغان، خلال مقابلة أجرتها معه قناة “PBS” الأمريكية، على هامش مشاركته بأعمال الجمعية العام الـ72 للأمم المتحدة بنيويورك.

أردوغان تطرق في تصريحاته إلى العديد من القضايا التي تشغل الرأي العام التركي في الداخل والخارج، لا سيما العلاقات الثنائية بين أنقرة وواشنطن، وعدد من الموضوعات التي تشهد خلافات بينهما.

وبخصوص استفتاء الإقليم الكردي المزمع إجراؤه يوم 25 سبتمبر/ أيلول الجاري، أضاف أردوغان “كيف لتركيا أن تقبل بإجراء استفتاء كهذا، ونحن لنا خط حدودي مع العراق بطول 350 كم ؟”.

والاستفتاء المزمع، يتمحور حول استطلاع رأي سكان المحافظات الثلاث في الإقليم الكردي، وهي: أربيل والسليمانية ودهوك، ومناطق أخرى متنازع عليها، بشأن ما إذا كانوا يرغبون بالانفصال عن العراق أم لا.

وترفض الحكومة العراقية الاستفتاء، وتقول إنه لا يتوافق مع دستور البلاد المعتمد في 2005، ولا يصب في مصلحة الأكراد سياسيًا ولا اقتصاديًا ولا قوميًا.

وفي أكثر من مناسبة جدد الرئيس التركي، رفض بلاده الكامل لإجراء الاستفتاء، لما في ذلك من تداعيات خطيرة على المنطقة. (ANADOLU)