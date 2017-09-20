ألمانيا تجني قرابة 4 مليارات دولار من السياح الخليجيين

بلغت عوائد قطاع السياحة الألماني من سياح مجلس التعاون الخليجي ما يقارب 4 مليارات دولار خلال العام 2016، ما يجعل الجنسيات الخليجية بين الأكثر إنفاقاً في ألمانيا، بحسب ما صرحت به أحلام خفاجي، مديرة الاتصالات في المكتب الوطني الألماني للسياحة.

ونقلت صحيفة “الخليج” ،بحسب موقع العربية ، عن خفاجي أن إنفاق الجنسيات الخليجية في ألمانيا ارتفع بنسبة 11% خلال العام الماضي، حيث سجلت ثاني أعلى نمو بعد الجنسية الهندية.

وقالت مديرة الاتصالات في المكتب الوطني الألماني للسياحة إن عدد الزوار من جنسيات دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 655 ألف زائر خلال العام 2016، بمتوسط إنفاق بلغ نحو 4683 يورو لكل رحلة، متصدرين بذلك قائمة الجنسيات الزائرة لألمانيا من حيث متوسط الإنفاق في الرحلة الواحدة.

وأشارت خفاجي إلى أن السعوديين والإماراتيين هم الأكثر زيارة إلى ألمانيا، في ظل اهتمام هذه الجنسيات بالمناطق السياحية المتنوعة هناك.

ويحتل المسافرون من دول مجلس التعاون الخليجي مكانة بارزة في قطاع السياحة الألمانية، حيث تعد من بين الدول العشرين الأكثر تصديراً للسياح إلى ألمانيا، فضلاً عن كون السوق الخليجية ثالث أكبر سوق غير أوروبية تصديراً للسياح إلى ألمانيا بعد الصين وأميركا، فقد سجل الزوار القادمون منها 552395 ليلة مبيت في الشهور الستة الأولى من العام الحالي، ويصل متوسط إقامة الزوار من دول الخليج نحو 11 ليلة.

وتسير شركات الطيران بين دول مجلس التعاون الخليجي وألمانيا ما يقارب 212 رحلة مباشرة أسبوعياً، ومنها “طيران الاتحاد” و”طيران الإمارات” و”لوفتهانزا”.