ألمانيا : شجارات و تهديدات للمدرسين من قبل ” لاجئين مراهقين ” في ولاية ساكسونيا أنهالت

ألمانيا : شجارات و تهديدات للمدرسين من قبل ” لاجئين مراهقين ” في ولاية ساكسونيا أنهالت

شارك لاجئون مراهقون بمشاجرات عنيفة وقعت على مدى الأسبوعين الماضيين في بعض المدارس، بولاية ساكسونيا_أنهالت الألمانية.

ونقلت القناة الإذاعية والتلفزيونية لوسط ألمانيا “MDR” عن سيلكه شتادور من دائرة إدارة المدارس، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الحوادث التي وقعت عددها خمس في مدارس مدن فيتنبرغ، وبيترفيلد، وماغديبورغ، وشجارين في شتندال، كما تعرض المعلمون للتهديد.

وذكرت القناة أن إحدى المشاجرات وقعت هذا الأسبوع أمام مدرسة بمدينة بيترفيلد، وتسبب بها ثلاثة مراهقين سوريين، وهاجموا زملاءهم في الصفوف مستخدمين سلاسل، ما أسفر عن إصابة 3 طلاب ألمان.

وتحقق الشرطة في وجود صلة بمشاجرة جماعية بمدينة فبتنبرغ، والذي وقع في بداية الشهر الجاري، حيث شارك في الشجار 20 شاباً بينهم أفارقة وسوريون.

وأوضحت شتادور أن أخصائيي المدرسة النفسيين يعملون في جميع المدارس التي وقعت فيها حوادث وسيقدمون محادثات فردية على الفور، بالإضافة لتدريب المعلمين على كيفية التصرف في حال وقوع مشاجرات مشابهة.

وأشارت القناة إلى أنه سيتم تشكيل فرق تدخل بالمدارس، كما ستجري محادثات حول تعيين المزيد من الأخصائيين الاجتماعيين.

المصدر : Mitteldeutscher Rundfunk