ألمانيا : فتاة لاجئة تعثر على حقيبة بداخلها آلاف اليوروهات و تسلمها للشرطة

ألمانيا : فتاة لاجئة تعثر على حقيبة بداخلها آلاف اليوروهات و تسلمها للشرطة

عثرت فتاة لاجئة على حقيبة يد تحتوي على 14 ألف يورو، في مترو الأنفاق، بالعاصمة الألمانية برلين، وقامت بتسليمها للشرطة.

وقالت صحيفة “دوناوكورير”، أمس الثلاثاء، نقلاً عن وكالة فرانس برس، بحسب ما ترجم عكس السير، إن والدة الفتاة الأمينة، والتي تعيش في نزل للاجئين، سلمت الحقيبة بعد يوم واحد من إيجادها إلى مركز الشرطة الكائن في حي ليشتينراده في جنوبي برلين.

وفقدت المالكة والتي تبلغ من العمر 78 عاماً الحقيبة، يوم الجمعة الماضي، في المترو رقم “6” .

وأضافت الصحيفة أن حين لاحظت المرأة فقدان حقيبتها، أبلغت شركة نقل برلين التي لم تفلح في العثور على أي شيء في القطار.

وقالت متحدثة باسم الشرطة بأنها لا تعرف ما إذا كانت الفتاة العراقية (16 عاماً) ستحصل على مكافأة أم لا.

بدورها، نشرت شرطة برلين منشوراً على تويتر عن الحادثة، يحتوي هاشتاغات “المالكة السعيدة”، و “نعبر عن سعادتنا وشكرنا”.

وبحسب القانون الألماني، فإن مكافأة من يعثر على أموال نقدية تزيد عن 500 يورو، هي 3%، ويتم تخفيضها إلى النصف في حال تم العثور على المبلغ بوسائل النقل العامة، ما يعني أن الفتاة العراقية من المفترض أن تحصل على حوالي 215 يورو.

المصدر : Ingolstadt Nachrichten