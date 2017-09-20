إسرائيل تعتقل 3 أردنيين بعد اعتداء على مستوطنة عارية في إيلات

إسرائيل تعتقل 3 أردنيين بعد اعتداء على مستوطنة عارية في إيلات

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، اليوم الأربعاء، أنها تقوم بالتنسيق مع سفارتها في تل أبيب، لمتابعة ملف رجل أردني اعتقل في مدينة إيلات جنوبي إسرائيل.

ووفقا لبيان أصدرته الخارجية الأردنية جرى أمس الثلاثاء اعتقال ثلاثة أردنيين؛ للتحقيق معهم بشأن هجوم استهدف فتاة إسرائيلية بفندق سياحي في إيلات.

وأضاف البيان، بأن القنصل الأردني لدى تل أبيب، موجود حالياً في إيلات للوقوف على تفاصيل التحقيق والإجراءات.

وتم الإفراج عن اثنين من الأردنيين، بينما ما زال التحقيق جاريا مع الثالث.

وكانت الشرطة الاسرائيلية أعلنت في وقت سابق اليوم، إن مستوطنة تبلغ من العمر 18 عاما أصيبت بجراح في يدها بعد مهاجمتها من قبل أحد العمال الأردنيين العاملين في أحد الفنادق وكانت لحظة الهجوم عارية.

ويسمح القانون الأردني بتشغيل العمالة في إيلات بموجب اتفاقية السلام بين عمان وتل أبيب، لكن مسألة التطبيع بين البلدين مازالت مرفوضة على المستوى الشعبي، حيث تحاسب النقابات المهنية جميع المطبعين مع إسرائيل، وترفض استغلال شركات التوظيف للمحتاجين للعمل.(الاناضول)