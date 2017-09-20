إيكر كاسياس يحقق رقماً قياسياً عجز عنه مع ريـال مدريد

عاد الحارس الإسباني، #إيكر_كاسياس ، لتحقيق الأرقام القياسية، بحفاظه على شباك فريقه بورتو البرتغالي نظيفة لـ530 دقيقة متتالية.

وحتى تاريخ اليوم، كان الرقم القياسي مسجلاً باسم الحارس زي بيتو في موسم 1983-84، بواقع 512 دقيقة، وفقاً لما ذكرته صحيفة “ريكورد” الرياضية.

وبهذا يسجل كاسياس، الذي يقضي موسمه الثالث على التوالي بصفوف بورتو، رقماً جديداً في مسيرته، وكان آخر رقم له في انطلاقة الدوريات، بموسم 2010-2011 بواقع 332 دقيقة بدون اهتزاز شباك فريقه السابق ريال مدريد.

ويشيد كاسياس، البالغ من العمر 36 عاماً، دائماً بالعمل الدفاعي للفريق للحفاظ على الشباك نظيفة.

يشار إلى أن وجود البرازيلي فيليبي والإسباني إيفان ماركانو عزز منذ الموسم الماضي الخط الدفاعي بالفريق، ويتصدر بورتو حالياً ترتيب الدوري البرتغالي بفارق الأهداف عن سبورتينغ لشبونة.

ووصل كاسياس لفريق “التنانين” في صيف 2015 قادما من ريال مدريد. ( EFE )