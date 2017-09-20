اعتقال شخصين آخرين في ويلز على علاقة باعتداء مترو لندن

أعلنت الشرطة البريطانية اعتقال رجلين الأربعاء في سياق التحقيق في الاعتداء بقنبلة يدوية الصنع الذي وقع في قطار مترو في لندن الجمعة، ما يرفع عدد الموقوفين إلى خمسة.

وأوقف الرجلان وعمرهما 48 و30 عاما في ظل قوانين مكافحة الإرهاب الاربعاء قرابة الساعة 5,10 (4,10 ت غ) في نيوبورت في ويلز، بحسب ما أوضحت شرطة لندن في بيان، وتجري عمليتا دهم في هذه المدينة حيث أوقف مشتبه به الثلاثاء. (AFP)