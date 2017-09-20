الخارجية الاميركية : لا مكان ل​ـ ” بشار الأسد “​ في مستقبل سوريا

الخارجية الاميركية : لا مكان ل​ـ ” بشار الأسد “​ في مستقبل سوريا

أكد المتحدث الإقليمي باسم ​الخارجية الأميركية​ جاريد كابلان أن “سياسية ​واشنطن​ الخارجية تجاه ​سوريا​ لم تتغير”، مشيرا إلى أنه “لا مكان ل​بشار الأسد​ في مستقبل سوريا ولكن القرار يعود للشعب نفسه”.

وأوضح كابلان، في تصريح خاص لقناة “الحرة” الإخبارية، أنه “بعد مرور ست سنوات من الحرب وسفك الدماء في سوريا من الضروري العودة للمفاوضات برعاية ​الأمم المتحدة​ وفرض ​عقوبات​ إضافية على بشار الأسد وحكومته للضغط عليه للمشاركة فيها”.

تجدر الاشارة الى أن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ كان قد أكد في كلمته أمام ​الجمعية العامة للأمم المتحدة​ أن “بلاده تسعى لوقف تصعيد الصراع السوري والحل السياسي الذي يحترم إرادة السوريين”، مشدداً على أن “أفعال النظام الإجرامي لبشار الأسد ومن بينها استخدام السلاح الكيماوي ضد المواطنين والأطفال صدم ضمير كل إنسان”.