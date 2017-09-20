الصادرات التركية إلى روسيا ترتفع 52.5 % خلال 8 شهور

ارتفعت الصادرات التركية إلى روسيا، في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2017 الجاري، بنسبة 52.5%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال بيان صادر عن مجلس المصدرين الأتراك، إن قيمة الصادرات التركية إلى روسيا في الفترة المذكورة، بلغت نحو مليار و556 مليونًا و696 ألف دولار، مقارنة بنحو مليار و20 مليون دولار العام الماضي.

وأضاف البيان، أن قيمة تلك الصادرات، عام 2015، بلغت أكثر من 3 مليارات و679 مليون دولار، وانخفضت العام الماضي بشكل كبير، لتحقق خلال العام كله نحو مليار و787 مليون دولار فقط.

وتأثرت الصادرات التركية إلى روسيا على خلفية تأزم العلاقات بين البلدين، إثر إسقاط تركيا مقاتلة روسية اخترقت مجالها الجوي، في أكتوبر/تشرين أول 2015.

وشدد البيان، على أن الصادرات التركية شهدت انتعاشًا في الأشهر القليلة الماضي، عقب تحسن العلاقات بين البلدين.

وقال علي غالب صافاشير، نائب رئيس مجلس التعاون التركي-الروسي، المنضوي تحت مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة الاقتصاد التركية، إن تحسن العلاقات بين موسكو أنقرة في الآونة الأخيرة، واتخاذ البلدين خطوات مماثلة في هذا الصدد، أدى إلى نتائج تجارية إيجابية.

وأضاف أن قطاعي الاستهلاك الفاخر والخضروات هما الأكثر تضررًا من تأزم العلاقات بين البلدين، وأن الصادرات إلى روسيا لا تزال تحت المستوى المطلوب، لكنه أعرب عن ثقته بأن تشهد ارتفاعًا خلال الفترة المقبلة. (ANADOLU)