القانون يجرم العلاقة رغم موافقة الفتاة .. ألمانيا : محكمة تقضي بسجن سوري مارس الجنس مع سورية قاصر

قضت المحكمة الابتدائية في مدينة غيموندن، التابعة لولاية بافاريا، بالسجن لشاب سوري يبلغ من العمر 21 عاماً، مارس الجنس مع فتاة سورية تبلغ من العمر 13 عاماً، برضاها.

وقالت إذاعة “بايريشار روندفونك” على موقعها الرسمي، أول أمس الإثنين، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الشاب السوري حكم عليه بالسجن عاماً وتسعة أشهر، بجرم الاعتداء الجنسي، حيث يعتبر القانون الألماني أن العلاقة الجنسية مع طفل دون سن الرابعة عشر، جرماً يستحق العقاب.

وقالت الإذاعة، إن الشاب اعترف بفعلته، مما أعفى الطفلة من التعليق على ظروف هذا الجرم، الذي بدأ بلقاءات بين الإثنين في إحدى الحدائق، بعد أن وقعا في “حب بعضهما البعض”، بحسب الإذاعة.

وكانت المدعية العامة قد طالبت بعقوبة السجن لمدة ثلاثة أعوام، وطالب الدفاع بالبراءة، ورأى القاضي بأن القضية تعد متوسطة الشدة، لأن الفعل لم يتم بدون إرادة المراهقة.

وقد صدر الحكم بالسجن لمدة سنة وتسعة أشهر، لكنه ما زال قابلاً للاستئناف.

المصدر : Bayerischer Rundfunk