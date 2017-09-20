اللاذقية : أربعيني يحاول الانتحار بطريقة غريبة .. و الأطباء ينقذونه بعملية جراحية ! ( صور )

قالت شبكات إخبارية محلية موالية، إن فريقاً من الأطباء تمكن من إخراج مقصات أظافر، و “مصاصات متة” من معدة رجل، في حادثة فريدة من نوعها، شهدها المستشفى الوطني في اللاذقية.

وذكرت الشبكات، بحسب ما رصد عكس السير، أن الأطباء قاموا باستخراج 9 مقصات أظافر ومصاصتي متة، من معدة الرجل الذي لم يكشف عن اسمه.

وانتشرت على نحو واسع صور تظهر الأطباء الذين قاموا بالعملية مع ما استخرجوه من معدة الشاب.

من جهتها، قالت قناة الجديد اللبنانية، الأربعاء، إن الرجل يبلغ من العمر 40 عاماً، وأن ما حصل هو “محاولة انتحار”.

ونقلت القناة عن مصدر طبيب المستشفى أنه “تم إجراء عملية إسعافية عاجلة، حيث تم استخراج المقصات والمصاصات وقطع معدنية أخرى”.

وأشارت إلى أن “هذه المحاولة لا تعتبر الأولى من نوعها لهذا المريض، حيث حاول في وقت سابق الانتحار بنفس الطريقة إلا أنه فشل، حيث كانت الأدوات المعدنية التي قام بابتلاعها أصغر وأقل خطورة، بحسب مصادر مقربة منه”.