” المرأة الحديدية التركية ” تستعد لمنافسة أردوغان في الانتخابات القادمة

قالت صحيفة “زمان” التركية، الثلاثاء، إن ميرال أكشنار الملقبة بالمرأة الحديدة أدلت بتصريحات جديدة بشأن الحزب الجديد الذي أعلنت تأسيسه بعد انفصالها عن حزب الحركة القومية.

وكانت مجلة تايمز البريطانية قد أفسحت المجال في صفحاتها لأشكنار، حيث ذكرت أن المرأة الحديدية التركية تستعد لتحدي أردوغان.

وخلال مشاركتها على قناة فوكس التركية، صرحت أكشنار أن الحزب الجديد سيطيح بنظام أردوغان وأنها مستعدة للموت من أجل تحقيق هذا مشيرة إلى استعدادهم للإعلان الرسمي عن الحزب في الخامس عشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وأضافت أكشنار أن الشعب التركي بدأ يكسر جدار الخوف من النظام الحالي.

وأشارت أنه ليس لها أية علاقة مع حركة الخدمة مشددة أن من يتهمونها بالانتساب إلى هذه الحركة هم من هذه الحركة في الحقيقة.

وفي إجابتها عن سؤال بشأن ما إن كانت ستترشح للانتخابات الرئاسية التركية في عام 2019 ذكرت أكشنار أن رفقاءها يطالبونها بذلك غير أن الأمر يتوقف على ما يرغب فيه الشعب مفيدا أنهم سينظرون إلى هذا الأمر بعد تأسيس الحزب وبدء عمله.

وفي إجابتها أيضا عن سؤال بشأن ما إن كانت واثقة من هزيمة أردوغان أكدت أكشنار أنها واثقة من أنها ستهزم أردوغان في الانتخابات القادمة.