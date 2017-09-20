الممثلة الأسترالية نيكول كيدمان ترتدي فردتي حذاء غير متطابقتين في حفل ” إيمي 2017 ” !

لفتت الممثلة الأسترالية #نيكول_كيدمان الأنظار بحذائها الذي ارتدته خلال حفل توزيع جوائز أكاديمية فنون التلفزيون “إيمي” الـ69، الذي أقيم في #هوليوود بلوس أنجلوس، وذلك لكون زوجي الحذاء غير متطابقين في الشكل.

إذ احتوى زوج منهما على قطع كريستالية كبيرة لامعة على شريط رفيع من ناحية الإصبع، فيما لم يوجد ذلك على الزوج الآخر، وهو ما أثار تساؤلات على الشبكات الاجتماعية حول ما إذا كان ذلك صدفة حدثت عن طريق الخطأ، أم هي موضة جديدة؟

وبالتمعن في الصور الملتقطة لكيدمان من فوق السجادة الحمراء، تبين أن الزوج الآخر يحتوي على تلك الكريستالات فوق ناحية الكاحل، لكن لم يظهره الفستان الأحمر الطويل الذي ارتدته بشكلٍ واضح.

حذاء كيدمان الزهري من تصميم ماركة Calvin Klein بحسب موقع E!Online، ويصل سعره إلى مبلغ 1.495 دولار أميركي، بحسب مجلة لها، وهذا الاختلاف في شكل زوجي الأحذية صيحة جديدة لدى أبرز دور الأزياء، حتى إن زوجي الحذاء في بعض الدور يختلفان في الألوان وليس التصميم فقط.

وعلى صعيدٍ آخر، خطفت كيدمان (50 عاماً) الأضواء أيضاً بقيامها بتقبيل زميلها السويدي ألكسندر سكارسغارد على شفتيه أمام زوجها المغني كيث أوربان، وذلك عقب فوزه بجائزة أفضل ممثل مساعد عن فيلم Big Little Lies الذي شارك فيه كيدمان بطولته، وهو فيلم من إنتاج شركة HBO الأميركية.

وبالعودة إلى حذاء كيدمان، فقد سبق للممثلة البريطانية ناعومي هاريس ارتداء الحذاء من الماركة نفسها وبالتصميم ذاته، فيما كان لونه أصفر، وارتدته مع فستان أبيض، وذلك في حفل توزيع جوائز الأوسكار في فبراير/شباط 2017.