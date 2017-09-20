امرأة بريطانية تنفق نصف مليون جنيه استرليني لتبدو شخصية كرتونية ( صور )

ظهرت امرأة #بريطانية في برنامج تلفزيوني، لتتحدث عن خضوعها لعدد كبير من العمليات الجراحية، تكلفت أكثر من 600 ألف دولار، لتبدو مثل شخصية كرتونية.

وناقشت بيكسي فوكس (27 عاماً) خلال مشاركتها في برنامج “زيس مورننغ”، حلمها بالتحول إلى شخصية كرتونية، بل واعتبرت ذلك مشروعاً علمياً، وخضعت في سبيله إلى أكثر من 200 عملية جراحية، وأنفقت نحو 500 ألف جنيه استرليني (650 ألف دولار).

وقالت الكهربائية السابقة، إنها ترى عمليات التجميل وكأنها فن قائم بحد ذاته، وفق ما اوردت شبكة ” 24 “الإماراتية، بل وذهبت إلى أبعد من ذلك، من خلال القول إنها بصدد إجراء عمليات التجميل رائدة للتحول إلى امرأة عجيبة، بحسب ما نقلت صحيفة ديلي ميرور البريطانية.

إلا أن ردود فعل المشاهدين على ظهور بيكسي لم يكن كما تشتهي، حيث صدم العديد منهم، بسبب العمليات الجراحية التي خضعت لها، ومظهرها الغريب الذي ظهرت به على الشاشة. وخاصة أنها قلصت حجم خصرها إلى نحو 16 بوصة، وأزالت ستة أضلاع، وأعادت تلوين عينيها، بالإضافة إلى العديد من العمليات الأخرى.

لكن بيكسي لن تتوقف عند هذا الحد، حيث تسعى للحصول على الرقم القياسي العالم بأصغر خصر، وهذا يعني الوصول إلى قياس 14 بوصة ونصف، على الرغم من أن ذلك يمكن أن يهدد حياتها.