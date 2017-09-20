بالفيديو .. أغرب ركلة جزاء ضائعة في التاريخ !

خلال مباراة أتلتيكو جونيور الكولومبي أمام تيغريس، انبرى اللاعب تيوفيلو غوتيريز لتنفيذ ركلة جزاء احتسبها الحكم لفريقه لكنه أطاح بالكرة بعيدًا عن المرمى تماما، وليس كما هو معتاد في مثل هذه الحالات أعلى المرمى.

إذ سدد غوتيريز الكرة بقدمه اليمنى إلى جوار الراية الركنية تقريبًا في مشهد استغربته الجماهير وباقي زملائه بالفريق أيضًا، لكن من حسن حظ المهاجم الكولومبي أن فريقه حسم الفوز بالمباراة بهدفين مقابل لا شيء.