برشلونة يعلن نجاح عملية عثمان ديمبلي الجراحية

أعلن #برشلونة الإسباني أن لاعبه الفرنسي الدولي #عثمان_ديمبلي خضع لجراحة ناجحة في العاصمة الفنلندية هلسنكي على أن يبدأ عملية العلاج والتعافي فوراً.

وكان اللاعب أصيب بتمزق في أوتار الفخذ الأيسر وخرج في الدقيقة 28 من مباراة الفريق أمام خيتافي يوم السبت الماضي ضمن منافسات الدوري الإسباني، ليغيب اللاعب عن صفوف الفريق حتى مطلع عام 2018 .

وساد الاعتقاد في البداية أنها إصابة طفيفة ولكن الفحوص الطبية التي أجراها اللاعب أمس الأول أكدت خطورة الإصابة. وسافر اللاعب إلى فنلندا مباشرة حيث أجرى الجراحة تحت إشراف الطبيب ساكاري أورافا.

وأصبح ديمبلي ثاني أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم عندما انتقل من بوروسيا دورتموند الألماني إلى برشلونة في صيف هذا العام مقابل 105 ملايين يورو بالإضافة إلى 40 مليون أخرى طبقا لأداء اللاعب. ( DPA )