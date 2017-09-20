بيل غيتس يحذر من وباء عام قد يقتل 30 مليون شخص

في التقرير السنوي لمؤسسة Goalkeepers تحدث #بيل_غيتس عن أخطر تهديد يمكن أن يواجهه العالم في العقد المقبل، حيث سيؤدي بحياة نحو 30 مليون شخص.

وقال بيل غيتس في تقرير Goalkeepers الأخير إن التهديد الذي لا مفر منه الذي يقترب بسرعة من البشرية سيكون تفشي وباء محتمل، وهو قادر على أن يقتل حوالي 30 مليون نسمة سنويا، وفق ما نقلت شبكة إرم نيوز، هذا التقرير التابع لمؤسسة بيل وميليندا غيتس يعرض أحدث الاكتشافات العالمية في مجال الصحة العامة.

وقال بيل غيتس لصحيفة “بيزنس إنسيدر”: “نحن مُقدِمون على العام المئوي للإنفلونزا الوبائية لعام 1918”. وأضاف “لحسن الحظ أننا نجونا من هذه الأوبئة خلال الـ 100 عام الماضية، ولكن لا مفر من أن انفجارَ وباءٍ عام بنفس القوة قد يظهر”.

وتابع الملياردير قائلا “إن مجرد فيروس الإنفلونزا يمكن أن يسبب وباءً في المستقبل، حيث يمكن أن يظهر بشكل طبيعي أو بمساعدة الإرهابيين البيولوجيين الذين سيكونون قادرين على توليف سلالة من البكتيريات.

وقال بيل غيتس إن مثل هذا الفيروس قد يقتل أكثر من 30 مليون شخص في أقل من عام. ويعتقد الملياردير أن وباء عاما بهذا الحجم يمكن أن يحدث في السنوات العشر إلى الخمس عشرة سنة القادمة.

وفى مؤتمر صحفي قال بيل غيتس إنه سيكون هناك تقدم في علاج الأمراض المزمنة والمعدية، بيد أنه قال إن الإنسانية ليست مستعدة بعد للتعامل مع تنوعها. فلا تزال حمى المستنقعات والالتهاب الرئوي وفيروس نقص المناعة البشرية منتشرة على نطاق واسع في البلدان النامية. الأمراض المزمنة، مثل السكري ومرض الزهايمر وغيرها من الأمراض العصبية، منتشرة في جميع أنحاء العالم.