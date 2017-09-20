ترامب : لم أحذر السعودية من تحرك عسكري ضد قطر و الحل بات قريبًا

ترامب : لم أحذر السعودية من تحرك عسكري ضد قطر و الحل بات قريبًا

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أن يكون حذر السعودية من تحرك عسكري ضد قطر، إبان اندلاع الأزمة بين الدوحة وجيرانها وبعض الدولة العربية قبل أكثر من ثلاثة أشهر.

وفي رده على سؤال عما إذا كان حذر السعوديين بشأن التحرك عسكريا ضد قطر قال ترامب “لا”.‎

وأوضح الرئيس الأمريكي أنه يعتقد أن النزاع بين قطر وبعض الدول العربية سيجد طريقه إلى الحل قريبا.

وأكد ترامب في نيويورك لدى لقائه مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر “أننا الآن في وضع نحاول فيه حل مشكلة في الشرق الأوسط. وأعتقد أننا سنحلها ولدي شعور قوي بأنها سيجد طريقها إلى الحل سريعا جدا”.

من جانبه، جدّد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم الثلاثاء الدعوة إلى “حوار غير مشروط” لإنهاء الأزمة السياسية التي تواجه بلاده، بعد مقاطعتها من أربع دولة عربية على رأسها السعودية، والإمارات.

وخلال كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة جدّد الشيخ تميم الدعوة إلى “الحوار غير المشروط القائم على الاحترام المتبادل للسيادة”، على حدّ تعبيره.(REUTERS)