تركيا : دبابات إضافية تصل الحدود مع سوريا

وصلت دبابات إضافية أرسلها الجيش التركي لوحداته العسكرية على الحدود مع سوريا، ولاية هطاي جنوبي البلاد.

وأفادت مصادر أمنية تركية، أن 5 دبابات إضافية أرسلها الجيش التركي للوحدات العسكرية على الحدود مع سوريا عبرت من قضائي “ريحانلي” و”حاسا” بهطاي، وهي في طريقها نحو الحدود.

وأضافت المصادر، أن الدبابات المذكورة أرسلت إلى وحدات عسكرية على الحدود، في إطار التعزيزات العسكرية الأخيرة.

تجدر الإشارة إلى أنه على مدار الأيام الأخيرة، كثفت تركيا تعزيزاتها العسكرية على الحدود مع سوريا. (ANADOLU)