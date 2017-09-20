تسريب أول صورة لهاتف ” نوكيا 9 ” المنتظر

لم تمض أيام على طرح “نوكيا-8″ في الأسواق، حتى بدأت مواقع الإنترنت بتداول صور مسربة لهاتف”نوكيا-9” المنتظر.

ووفقا للمعلومات التي تداولها مستخدمو شبكة “Baidu” الصينية للتواصل الاجتماعي فإن نوكيا-9 سيزود بشاشة AMOLED منحنية الحواف بحجم (5.3 أو 5.5 بوصة) ودقة عرض (1440×2560).

أما الكاميرا الأساسية فستكون مزدوجة بدقة 13 ميغابيكسل قادرة على تصوير فيديوهات “4k” بفضل حساساتها الدقيقة التي طورتها شركة سوني اليابانية، وفق ما اوردت قناة روسيا اليوم، وأهم ما يميز الهاتف هو قدرة الأداء العالية والسرعة في معالجة البيانات بفضل نظام التشغيل “Android 8.0” ومعالج “Snapdragon 835” وذاكرة الوصول العشوائية التي ستأتي بحجم 4 غيغابايت.

ووفقا للمعلومات المتداولة فقد زود الهاتف بمنفذين لبطاقات الاتصال وذاكرة داخلية 64 أو 128 غيغابايت، وصنع من هيكل مقاوم للماء والغبار وفقا لمعايير “IP68”.