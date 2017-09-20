جدل في السعودية بعد مقال لـ ” جمال خاشقجي ” انتقد فيه ما يحصل ببلاده

شنت عدد من الصحف السعودية، أمس هجوما لاذعا على الكاتب والصحفي السعودي جمال خاشقجي، على خلفية مقاله الذي نشره في صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية. ورد جمال خاشقجي، على موجة الهجوم التي شنها عليه نشطاء وصحف سعودية، عبر حسابه في “تويتر” قائلا:”الذين انبروا بهجوم شخصي ضدي عقب مقالي بالواشنطن بوست، بإمكانهم الرد عليه بمقال بنفس الصحيفة إن كان لديهم حقائق تنفيه وأحسب أنها لن تردهم”، وأضاف أن “الولاء للقيادة والوطن يكون بكلمة حق ونصيحة صدق، وهو ما فعلته وسأفعله”.

وكان خاشقجي، قد نشر، الثلاثاء، مقالا في صحيفة “واشنطن بوست” تحدث فيه عن التطورات الأخيرة التي شهدتها السعودية من حملات اعتقال شملت العشرات من الدعاة والمفكرين والاقتصاديين. وقال في مقاله إنه كان يلتزم الصمت خلال السنوات الماضية عند اعتقال “أصدقائه”، وذلك لخوفه على حريّته، وعائلته، ووظيفته. وتابع بأنه قرر الآن التحدث، بعد تركه لبيته وعمله في السعودية، وانتقاله للإقامة في واشنطن، قائلا إنه يستطيع التحدث الآن، بخلاف كثيرين لا يقوون على ذلك، في إشارة إلى السعوديين في الداخل.

وفيما يلي ملخص لمقال خاشقجي:

عندما أتكلم عن الخوف والترهيب والاعتقالات والتخويف العلني للمثقفين والقادة الدينيين الذين يجرؤون على الجهر بآرائهم، ثم أقول لكم إنني من السعودية، هل يكون ذلك مفاجئًا؟!

هكذا يبدأ الكاتب الصحفي السعودي المعروف جمال خاشقجي مقاله في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، الذي عاد وغرد عقب نشره قائلًا إنه لم يستمتع به، مستدركًا “ولكن الصمت لن يخدم وطني ولا من اعتقل”.

ويستكمل خاشقجي سرديته حول التغييرات التي تشهدها بلاده قائلًا: مع صعود ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان إلى السلطة، وعد بإدخال إصلاحات اجتماعية واقتصادية. وتحدث عن جعل بلدنا أكثر انفتاحًا وتسامحًا، ووعد بأن يعالج الأمور التي تعرقل تقدمنا، مثل الحظر المفروض على قيادة المرأة للسيارة. ولكن كل ما أراه الآن هو الموجة الأخيرة من الاعتقالات. في الأسبوع الماضي، أفادت التقارير باعتقال السلطات لنحو 30 شخصًا، قبيل وصول ولي العهد إلى العرش، بعض هؤلاء المعتقلين أصدقاء مقربون لي، وما حدث يعتبر إهانة للمثقفين والقادة الدينيين الذين يجرؤون على التعبير عن آراء تتنافى مع آراء القيادة السعودية. كان المشهد مأساويًا للغاية، حيث اقتحم رجال الأمن الملثمون المنازل بكاميرات، وصوَّروا كلَّ شيء، وصادروا الأوراق والكتب والحواسيب. العديد من الأشخاص الآخرين، مثلي أنا، يعيشون في منفى اختياري، وقد يواجهون الاعتقال عند عودتهم إلى الوطن. يتابع خاشقجي متحدثًا عن أيامه العجاف في ظل المنفى الاختياري الذي اضطر إليه في عهد بن سلمان قائلًا: يؤلمني التحدث مع أصدقاء سعوديين آخرين يعيشون هم أيضًا في المنفى الاختياري.

هل سنكون نحن نواة الشتات السعودي؟ نقضي ساعات لا نهائية على الهاتف في محاولة لفهم هذه الموجة من الاعتقالات التي شملت صديقي رجل الأعمال عصام الزامل. كان قد عاد يوم الثلاثاء الماضي من الولايات المتحدة، بعد أن كان عضوًا في وفد سعودي رسمي. بهذه السرعة يمكنك أن تسقط من نظر القيادة في السعودية، شيء مروع جدًا، ولكن هذا لم يكن معتادًا في بلدي. ويشير خاشقجي إلى استنتاجه الخاص حول حالة الترهيب التي طالت الجميع في المملكة قائلًا: من الواضح أن السعودية تحاول تخفيف وجهات النظر المتطرفة لكل من الإصلاحيين الليبراليين ورجال الدين المحافظين، والاعتقالات تمتد عبر هذا الطيف، لماذا يكون هذا المناخ من الخوف والترهيب منتشرًا عندما يعلن زعيم شاب يمتلك الكاريزما عن إصلاحات طال انتظارها لتحفيز النمو الاقتصادي وتنويع اقتصادنا؟ وقد حظيت خطته الإصلاحية بتأييد معظم رجال الدين والكتاب ونجوم شبكات التواصل الاجتماعي البالغ عددهم 30 شخصًا تم اعتقالهم في منتصف الليل.. في الأشهر الأخيرة، وضعت السعودية العديد من السياسات الجديدة والمتطرفة، من معارضة كاملة للإسلاميين، إلى تشجيع المواطنين على الإبلاغ عن بعضهم، إلى وضع قائمة سوداء للحكومة. من المثير للسخرية أن يقوم مسؤول سعودي بعرقلة الإسلاميين في حين أن السعودية هي أم الإسلام السياسي، بل إنها تصف نفسها كدولة إسلامية في “قانونها الأعلى”، (نحن نتجنب مصطلح “الدستور” بسبب تفسيره العلماني وغالبًا ما نقول إن القرآن هو دستورنا).

ويبدو أن خاشقجي يبدأ بمقاله هذا سلسلة من الكتابات التي يسعى خلالها للتعبير عما لا يستطيعه الآخرون داخل المملكة، إذ يقول: نشعر أنا وأصدقائي الذين يعيشون في الخارج بالعجز، نرغب في أن نرى بلادنا تزدهر وأن تتحقق رؤية 2030. لا نعارض الحكومة، ونهتم بشدة لأمر السعودية، إنه الوطن الوحيد الذي نعرفه أو نرغب به. رغم ذلك، فنحن العدو. (الشرق القطرية)