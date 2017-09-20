حسون يرقع لزهر الدين : دور المغتربين السوريين هام في إعادة الإعمار .. و يجب تعزيز الروابط بينهم و بين وطنهم الأم

حسون يرقع لزهر الدين : دور المغتربين السوريين هام في إعادة الإعمار .. و يجب تعزيز الروابط بينهم و بين وطنهم الأم

قال مفتي بشار الأسد، أحمد حسون، في تصريحات “ترقيعية” لتهديدات الضابط في ميليشيات بشار الأسد المحلية التي يطلق عليها الموالون اسم “الجيش العربي السوري”، عصام زهر الدين، للاجئين السوريين، إن “دور المغتربين السوريين في دعم وطنهم بجميع المجالات والمشاركة في إعادة إعماره هام”، داعياً إلى تعزيز الروابط بين السوريين في دول الاغتراب ووطنهم الأم.

وأشار حسون خلال لقائه الثلاثاء ما يسمى “الوفد الاغترابي السوري في الارجنتين” إلى أن “هناك من يريد أن ينسى المغتربون السوريون هويتهم ولغتهم تمهيدا لقطع جذورهم مع وطنهم الأم” داعياً المغتربين إلى “إنشاء مدارس اللغة العربية في المغتربات لتعزيز ارتباط الجيل الجديد في المغتربات بسورية” زاعماً أن “الشعب السوري منتصر بفضل التفافه حول جيشه وقيادته”.

وكان عصام زهر الدين قال في تصريحات انتشرت على نحو واسع، إنه “ينصح” السوريين الذين غادروا البلاد بعدم العودة إليها حيث أنه “لن ينسى ولن يسامح” حتى وإن سامحت “الدولة”.

يذكر أن حسون كان ظهر في لقاءات ومقاطع مصورة وهو يغدق المديح على زهر الدين ويكرمه.