خلع في الكتف يحرم ريـال مدريد من خدمات هيرنانديز

خلع في الكتف يحرم ريـال مدريد من خدمات هيرنانديز

أعلن #ريال_مدريد بطل الدوري الإسباني أن مدافعه الفرنسي #ثيو_هرنانديز يعاني من خلع في كتفه الايمن تعرض له خلال المباراة ضد ريال سوسييداد يوم الأحد الماضي والتي انتهت بفوز الفريق العاصمي 3-1.

ولم يحدد النادي الأبيض بطل دوري أبطال أوروبا في الموسمين الماضيين، فترة غياب الشاب الفرنسي (19 عاما) عن الملاعب.

وقدم هرنانديز الذي بدأ اساسيا مكان البرازيلي مارسيلو الموقوف، عرضا جيدا على ملعب أنويتا في سان سيباستيان قبل أن يتعرض للإصابة في الوقت بدل الضائع ويخرج واضعا يده اليسرى على كتفه وهو يتألم.

وانتقل ثيو هرنانديز إلى ريال مدريد في الفترة الصيفية من جاره أتلتيكو لمدة ست سنوات في فترة الانتقالات الصيفية. ( AFP )