ريـال مدريد يجد بديلاً للحارس كيلور نافاس

يبحث نادي #ريال_مدريد عن دعم حراسة مرماه بلاعب شاب، خاصة بعد فشله في جلب الحارس #آنخيل_دي_خيا من مانشستر يونايتد، ليواصل الاعتماد على الكوستاريكي كيلور نافاس صاحب الـ30 عاماً.

وبحسب ما كشفت اليوم صحيفة “ماركا” الرياضية، فإن الريال تواصل مع الحارس الإسباني الشاب كيبا أريزابالاغا (22 عاماً)، وأبدى رغبته في التعاقد معه قادماً من أتلتيك بلباو، خاصة وأن عقده سينتهي في يونيو (حزيران) المقبل.

وخاض كيبا، الذي يمتاز بالطول الفارع (متر و89 سم) أولى مبارياته بالفريق الأول لـ”أسود الباسك” الموسم الماضي، وذلك بعد إعارته لبلد الوليد، وهو يعد من حراس المرمى الواعدين في إسبانيا بعدما برز في بطولة أمم أوروبا للشباب تحت 21 عاماً، والتي حل فيها منتخب بلاده وصيفاً.

ولاتزال مفاوضات التجديد بين أتلتيك وكيبا متعثرة رغم أنها مستمرة منذ بداية العام، إذ يرغب النادي في وضع شرط جزائي ضخم بعقده الجديد، يصل إلى 65 مليون يورو، بينما يبلغ الشرط الجزائي الحالي عشرة ملايين فقط، لكن المشكلة تكمن في الراتب الذي يعرضه النادي والذي لا يتناسب مع طموحات الحارس.

وذكرت أنه في حال تعثر المفاوضات، فإن الريال لايزال يضع عينيه أيضاً على حارس روما، الإيطالي جيانلويجي دوناروما (18 عاماً) وحارس تشيلسي، البلجيكي تيبو كورتوا (25 عاماً)، وذلك بعد استبعاد زين الدين زيدان فكرة التعاقد مع دي خيا، الحارس الأول للمنتخب الإسباني حالياً. ( EFE )