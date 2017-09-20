زوجان سوريان لاجئان يعودان من ألمانيا إلى مصر.. والزوج بعد التجربة يقول: “العديد من الألمان لا يحبون العرب”

زوجان سوريان لاجئان يعودان من ألمانيا إلى مصر.. والزوج بعد التجربة يقول: “العديد من الألمان لا يحبون العرب”

تحدث لاجئ سوري وزوجته لصحيفة ألمانية عن تجربتهم في ألمانيا، بعد وصولهم إليها عن طريق لم الشمل، وعن عودتهم طوعاً إلى مصر، حيث كانوا يعيشون منذ مغادرتهم سوريا.

صحيفة “فيزر كورير” الألمانية المحلية، نقلت السبت الماضي (16/9)، عن الزوجة قولها، بحسب ما ترجم عكس السير، “لم يكن هناك دروس تحضيرية عن الألمان”.

وروت الصحيفة الألمانية تجربة العائلة، المكونة من الزوجين هاشم عبد الرزاق وودام هاشم، واللذان يعيشان في مصر حالياً، بالإضافة لابنهم أحمد، الذي يحكي القصة من ألمانيا التي استقر فيها.

في صيف 2014 حلمت وداد، التي تنحدر من محافظة دير الزور وتعمل في محل لبيع الألبسة في دمشق، بحياة أفضل، وكغيرها من السوريين، هاجرت العائلة المكونة من الأب والأم وأربعة من الأبناء إلى مصر، مع أموال محدودة كانت تملكها، حيث عاشت هناك لمدة عامين.

وبعد أن حدثهم سوريون عن الهجرة بالقارب لأوروبا، بدأت العائلة تتحرى عن ذلك من المهربين الذين طلبوا منهم 2200 دولار عن الشخص الواحد.

وأراد اثنين من أبناء العائلة الذهاب لألمانيا، لذلك اضطرت العائلة لجمع ما لديها من أموال، وباعت المجوهرات، كما قالت الأم، حتى تمكنت من جمع تكاليف الرحلة.

ويكمل الأب: “ثمانية أيام بقي أبنائي الاثنان في البحر”، إلى أن اتصل بهم الابن محمد، البالغ من العمر 25 عاماً، ليخبرهم أنهم علقوا في البحر، ونفد منهم الطعام والشراب والوقود، ثم أنقذتهم سفينة صينية، وأوصلتهم إلى إيطاليا.

وأضاف أحمد البالغ من العمر 16 عاماً: “لقد كان لدينا حظ وافر، عملت في القاهرة لمدة 14 ساعة يومياً، أردت في الحقيقة الذهاب للمدرسة، لكن التعليم الإلزامي في مصر حتى سن 12 عاماً”.

وأضاف الفتى الذي بقي في ألمانيا ليكمل حياته ويحقق أحلامه، رغم عودة والديه: “لقد قالوا لنا في إيطاليا أن الأفضل لنا أن نذهب لألمانيا”.

وأحمد هو واحد من 6 آلاف لاجئ قاصر، وصل إلى ألمانيا من دون أهله، وقد تم تحويله لنزل يقيم فيه القاصرون فيما أقام أخوه في مركز طوارئ.

وتعلم أحمد اللغة الألمانية بشكل كبير من المسؤول عنه في النزل، وبعد ستة أشهر كان باستطاعته الحديث بشكل جيد، فيما أصبح يتحدث الآن بطلاقة، واستطاع الانخراط في مدرسة “سيكوندارشوله” الثانوية.

وأضافت الصحيفة: “أحمد عرف منذ البداية ما يريد، والداه، وفي حالة أشبه بأن تكون نادرة، استطاع في سياق طلب لجوئه الحصول على موافقة للم شمل أبويه”.

وبالفعل وصل الأبوان إلى مطار برلين، وكانا متفاجئين من التنظيم في الدوائر الألمانية، وقالت الأم التي كانت تعيش في عزلة مع عائلتها في ألمانيا، للصحيفة: “الألمان لديهم طبيعة خاصة، هم كالروبوتات”.

أما الأب فتحدث عن طلبه المساعدة في قطع تذكرة لمترو الأنفاق من بعض المارة، فلم يستجب له أحد، وعن ذلك قال: “بعد ذلك لم أتجرأ على السؤال عن أي شيء”، وفي إحدى المرات قام بدعوة جيرانه للطعام، لكنه لم يجد تجاوباً أيضاً، وأضاف: “أحسست بشيء من الصد، وكأنني فعلت شيئاً ممنوعاً”.

حادثة أخرى أثرت في عبد الرزاق، وهي عندما قامت أم ألمانية بتوبيخه بشكل هستيري، لأنه مد يده للعب مع ابنها، وبعد أن وصل لنتيجة مفادها “العديد من الألمان لا يحبون العرب”، عاد الزوجان -بعد دعوة ابنتهم لهم- إلى مصر، ولدى صعودهم في الطائرة “أحسوا بشعور العودة إلى الوطن”.

محمد، الابن الآخر، قرر كما شقيقه أحمد البقاء في ألمانيا أيضاً، واستطاع جلب أسرته، ورزق بطفله الثالث في برلين، وقال: “والداي الآن كبار في السن، فهما يبلغان 45 و 52 عاماً، ربما في هذا العمر ليس من الأمر السهل أن تغير حياتك”.