زين الدين زيدان : دوري الأبطال ليس الأجمل و الأصعب في العالم

قال المدرب الفرنسي لريال مدريد، #زين_الدين_زيدان ، إن الفوز بالدوري الإسباني أكثر تعقيداً من دوري أبطال أوروبا، مؤكداً أن “الليغا هي الأصعب في العالم” والفوز بها “هو الأجمل”.

واستبعد زيدان إمكانية أن يكون لاعبي “الملكي” ينقصهم الحماسة في الليغا مقارنة بالتشامبيونز ليغ: “الأمر على النقيض، في الواقع أنا أرى أن الأمور الأكثر صعوبة هي الأجمل”.

وأضاف: “أنا أتذكر أن يومي الأسعد كان عندما توجت بالليغا”، مبيناً أن الدوري الإسباني هو الذي يستحوذ عليهم بشكل أكبر رغم أهمية التشامبيونز ليغ أيضاً.

كما قال: “إذا كان بمقدورنا الفوز بالبطولتين، سنحاول.. ولكن الليغا هي الأجمل في العالم والأصعب”.

وحول عودة كريستيانو للعب في الليغا بعد انتهاء فترة عقوبة إيقافه، رد الفرنسي: “نحن سعيدون لعودة كريستيانو، نأمل أن تكون هذه آخر مرة لا يمكننا فيها الاعتماد عليه، أنا أراه سعيد جداً لأن ما يعجبه هو اللعب وأن يكون مع الفريق”.

ويرى زيدان أن “صاروخ ماديرا” هو المرشح الأقرب لنيل جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب دون منافسة من البرازيلي نيمار، حيث قال: “الأرقام تتحدث عن نفسها، عندما نرى عن قرب ما يقوم به كريستيانو، لا يوجد لاعب يسجل أهدافاً كثيرة وحاسمة مثله هو أو ليونيل ميسي، إحصائياتهما رائعة كما أنهما يشكلان الفارق”.

وأشار “زيزو” إلى أن كريستيانو يرغب دوماً في أن يبرهن أنه الأفضل، لذا لن يشعر بالدهشة إذا فاز بالكرة الذهبية مجدداً. ( EFE )