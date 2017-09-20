سعر صرف الدولار و اليورو و الذهب مقابل الليرة السورية الأربعاء 20 \ 9 \ 2017

سعر صرف الدولار و اليورو و الذهب مقابل الليرة السورية الأربعاء 20 \ 9 \ 2017

سعر صرف #الدولار و اليورو و الذهب مقابل #الليرة_السورية الأربعاء 20 \ 9 \ 2017

الأسعار هي المتداولة في السوق السوداء، وهي الأصح، على عكس الأسعار الوهمية التي ينشرها “المصرف المركزي”.

قد تختلف الأسعار اختلافات طفيفة بين مدينة وأخرى، ويتم تحديثها في حال وجود انخفاض أو ارتفاع، على مدار الساعة.

شراء مبيع غرام الذهب عيار 21 18700 الدولار 512 514 اليورو 614 618 الليرة التركية 146 148 الدرهم الإماراتي 139 140 الليرة اللبنانية 0.340 0.342 الريال السعودي 137 138 الدينار الأردني 723 727

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