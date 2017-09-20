سعر صرف الدولار و اليورو و الذهب مقابل الليرة السورية الأربعاء 20 \ 9 \ 2017

20 سبتمبر، 2017
0

سعر صرف #الدولار و اليورو و الذهب مقابل #الليرة_السورية الأربعاء 20 \ 9 \ 2017

الأسعار هي المتداولة في السوق السوداء، وهي الأصح، على عكس الأسعار الوهمية التي ينشرها “المصرف المركزي”.

قد تختلف الأسعار اختلافات طفيفة بين مدينة وأخرى، ويتم تحديثها في حال وجود انخفاض أو ارتفاع، على مدار الساعة.

شراء مبيع
غرام الذهب عيار 21 18700
الدولار
512
 514
اليورو
614
 618
الليرة التركية 146 148
الدرهم الإماراتي 139 140
الليرة اللبنانية 0.340 0.342
الريال السعودي 137 138
الدينار الأردني 723 727

شاهد أيضاً ↓

ما هو مستقبل الليرة السورية بعد انتهاء الحرب ؟

تقرير لوكالة أسوشييتد برس الأمريكية عن الـ 2000 الجديدة

تاريخ الليرة السورية

 

تابعوا أبرز و أحدث أخبار ألمانيا أولاً بأول عبر صفحة : أخبار ألمانيا News aus Deutschland
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي عكس السير وإنما عن رأي أصحابها

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.