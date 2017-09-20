سياسي ألماني يقترح جلب لاجئين من الروهينغا إلى ألمانيا

دعا حزب الخضر الألماني الحكومة الاتحادية لبذل المزيد من الجهد مثل زيادة الضغط الدبلوماسي على الحكومة البورمية لوقف المجازر بحق مسلمي الروهينغا.

وقالت صحيفة “شبيغل” الألمانية، أول أمس الاثنين، بحسب ما ترجم عكس السير، إن أكثر من 400 ألف من مسلمي الروهينغا فروا من بورما إلى بنغلادش خلال الأسابيع الأربعة الماضية، في وقت أعلنت فيه ألمانيا عن تقديمها مساعدات بقيمة 60 مليون يورو.

واقترح نواب من حزب الخضر، وهم رينات كوناست، وأوفيه كيكيريتس، برسالة لوزير التنمية جيرد مولر، إيقاف واردات المنسوجات من بورما إلى الاتحاد الأوربي، فيما دعا السياسي بالحزب فولكر بيك لدعم مسلمي الروهينغا والذين فروا من بورما لبنغلادش، وجلبهم إلى ألمانيا.

وقال بيك: “في الماضي، تم جلب اللاجئين من بنغلاديش إلى أوروبا، على سبيل المثال، إلى إيرلندا، وما تزال مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعتبر هذا جزءاً أساسياً من استراتيجية الحماية للروهينغا”.

المصدر : SPIEGEL ONLINE