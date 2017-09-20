صحيفة ألمانية : الشرطة في 3 مدن تتعاون في إلقاء القبض على ” عصابة سورية ” لبيع المخدرات

شنت الشرطة الألمانية حملة اعتقالات واسعة طالت 27 شخصاً، بتهمة المتاجرة بالمخدرات، بمدن بامبرغ، وبرلين، وشتوتغارت.

وقالت صحيفة “إيبوخ تايمز” أمس الثلاثاء، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الشرطة تمكنت من الوصول لأعضاء العصابات المتاجرين بالمخدرات، أثناء تحقيقها مع عدد من السوريين، كما حصلت على معلومات إضافية عن مجموعة ثانية تتاجر بالمخدرات، بمدينة بامبرغ، جنوبي ألمانيا.

وأضافت أنه تمت مصادرة آلاف من اليوروهات أثناء القبض على العصابة، مشيرة إلى أن المحاكمات الأولى ستبدأ في تشرين الأول المقبل، في حين تجرى المزيد من التحقيقات مع المقبوض عليهم.

وكانت الشرطة قد راقبت في مطلع نيسان الماضي شاباً سورياً (30 عاماً)، كان يشتري المخدرات من برلين، ومن ثم توجه بها إلى مدينة بامبرغ، وبعد تأدية مهمته بالعاصمة، سافر الشاب مجدداً مستخدماً الحافلة، وألقي القبض عليه ببلدة مولمباخ، التابعة لمقاطعة بافاريا، كما ألقت الشرطة القبض على شاب سوري آخر (22 عاماً) كان برفقته.

وأثناء عملية تفتيش الشابين تم العثور على 1.5 كيلو غراماً من الحشيش، كما صادرت الشرطة كمية أكبر من النقود والمخدرات خلال البحث في شقة الشاب الثلاثيني.

وفي نهاية شهر أيار، ألقت الشرطة المدنية في محطة حافلات بمدينة بامبرغ القبض على 4 سوريين تتراوح أعمارهم بين الـ 16 عاماً و الـ 30 عاماً، وكان أحدهم يحمل حوالي كيلوغرامين من الحشيش في حقائبه، وأصدر على إثر ذلك مكتب المدعي العام مذكرة اعتقال بحق السوريين الأربعة، وأمر باعتقال مواطن من مدينة بامبرغ.

وتوصل المحققون، من خلال تلك الاعتقالات، إلى مزيد من الأدلة حول تورط مزيد من السوريين في تجارة المخدرات، فيما تم القبض على مورد برلين وأرسل إلى السجن.

وأصدر المدعي العام مذكرة تفتيش بداية أيار الماضي بحق خمسة شبان آخرين تتراوح أعمارهم بين الـ 18 و 23 عاماً، وأثناء التفتيش، عثرت الشرطة على بعض الحشيش عند ثلاثة منهم وقامت باعتقالهم.

بدورها، قالت الشرطة إن اثنين منهم يعيشان بمدينة بامبرغ، فيما يعيش الثالثة بمدينة ليشتنفيلز، مضيفةً أنها ألقت القبض على سوري (37 عاماً)، مطلع أيار الماضي، وإيطالي (35 عاماً)، كانوا يستقلون سيارة على الطريق A9، متوجهين إلى بامبرغ وصادرت ثلاثة كيلوغرامات من الحشيش كانوا قد جلبوها من برلين.

وبعد أسبوع، ألقت الشرطة القبض على موردين سوريين (22 عاماً و 28 عاماً)، بقطار متجه نحو بامبرغ، مؤكدة أنهما كانا يحملان 500 غرام من الحشيش.

وتعقب المحققون، ببداية شهر حزيران، سورياً (31 عاماً)، من مدينة نومبرغ، كان يحمل أكثر من 1.3 كيلوغراماً من الحشيش، كان قد جبلهم من الموردين في مدينة شتوتغارت، وأثناء عودته من القطار، اعتقلته الشرطة.

وتمكنت شرطة مدينة شتورتغات من التعرف على موردي المخدرات الثلاثة، وقامت باعتقالهم.

المصدر : Epoch Times

المصدر : Polizeipräsidium Oberfranken