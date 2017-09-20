” غوغل ” تعلن دعم ” جي ميل ” بميزة جديدة

أعلنت شركة #غوغل عن إطلاق ميزة جديدة لخدمة البريد الإلكتروني #جيميل تسمح بتحويل أرقام الهواتف والعناوين وجهات الاتصال إلى روابط يمكن النقر عليها.

وقالت الشركة في منشور على مدونتها: “يتبادل مستخدمو جيميل غالباً معلومات مثل العناوين وأرقام الهاتف مع بعضهم للدعوة إلى اجتماع، والتعريف بزملاء، والتخطيط لمناسبة”. وأضافت: “يمكن أن يضيع الوقت الثمين في وجوب نسخ ولصق هذه المعلومات من بريد إلكتروني إلى تطبيقات ومواقع إلكترونية أخرى”.

واعتباراً من تاريخ المنشور، سوف تبدأ خدمة جيميل وإنبوكس Inbox التابعة لها على أجهزة أندرويد وآي أو إس والويب بتحويل النصوص إلى روابط تفاعلية حين تتعرف إلى أرقام الهواتف، والعناوين، وعناوين البريد الإلكتروني في الرسائل الإلكترونية.

وأوضحت غوغل أن النقر على رابط عنوان ضمن البريد الإلكتروني سوف يؤدي إلى فتحه من خلال تطبيق خرائط غوغل، وفقاً للبوابة العربية للأخبار التقنية، وبالمثل، سوف يؤدي النقر على رقم هاتف إلى فتحه من خلال تطبيق الاتصال، والنقر على عنوان بريد إلكتروني سوف يؤدي إلى فتح نافذة إنشاء رسالة إلكترونية.

ويرى مستخدمون أن غوغل تأخرت في دعم هذه الميزة، التي تتوفر بالفعل، فيما يتعلق بأرقام الهاتف ضمن نظامي أندرويد وآي أو إس على مستوى نظام التشغيل.

يُشار إلى أن جيميل تعد واحدة من أكثر خدمات البريد الإلكتروني استخداماً حول العالم، إذ تتحدث الإحصائيات أنها تستحوذ على 20% من السوق مع نحو 1.2 مليار مستخدم نشط، وقد شهد تطبيق الخدمة أكثر من مليار تنزيل.