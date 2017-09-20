لاعب جمباز كوري حاول تحقيق رقم قياسي .. فكسر عنقه ! ( فيديو )

كانت لحظة قاسية، عندما كسر لاعب جمباز كوري شمالي رقبته، أثناء محاولته تحقيق رقم قياسي عالمي جديد، في القفز، داخل سيرك في #موسكو .

وقد صور المشهد بالكاميرا، ويظهر البلهوان الطائر الذي لم يذكر اسمه، وهو يفشل في مهمته أمام حشد من جمهور السيرك المسمى “إيدول-2017” في العاصمة الروسية.

وكان اللاعب الموهوب يحاول أن يحقق رقماً قياسياً بالشقلبة 6 مرات في الهواء قبل أن يصل الأرض، وهو الأمر الذي لم يحققه لاعب من قبل، وفق ما ذكرت قناة العربية، ومع محاولته الثانية في رغبته لتحقيق ذلك الرقم، فقد حدثت الكارثة عندما سقط على عنقه فكسره.

ومن الواضح أنه فقد الوعي نتيجة الحادث، حيث هرع زملاؤه لأخذه بسرعة، في الوقت الذي ظل الجمهور يصفق على هذا الفعل البطولي حتى لو لم يكسر الرقم القياسي.

ولم يعرف إلى الآن تداعيات الحادثة، وهل سيصاب بشلل عنقي أو غيره من الآثار الناجمة عن السقوط، فقد نقل للمستشفى ومصيره مجهول.