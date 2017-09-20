لبنان : محاكمة أربعيني لبناني اعتدى جنسياً على طفل سوري يعمل معه في كراج لصيانة السيارات

قال موقع إخباري لبناني معروف، إن طفلاً سورياً تعرض لاعتداء جنسي من قبل رجل لبناني يعمل معه في كراج لصيانة السيارات.

وأفاد موقع “لبنان 24” الإخباري اللبناني المعروف، يوم الأحد الماضي (17/9)، أن “فتى في الثالثة عشر من العمر والذي يعمل في كاراج لتصليح السيّارات في محلّة عين الرمّانة، تعرض للتحرّش الجنسي من قبل زميله الذي يكبره بـ32 عاماً، وقد اكُتشف أمر المُتحرّش وجرى توقيفه لصالح القضاء”.

وأضاف الموقع: “النيابة العامّة في جبل لبنان كانت تلقّت إخباراً حول تعرّض القاصر بشّار.ع (مواليد العام 2004) وهو من التابعيّة السوريّة للتحرّش الجنسي من قبل مستخدم في كاراج لتصليح السيّارت في محلّة عين الرمّانة حيث يعملان معاً”.

وتابع: “لدى التحقيق في الموضوع، أكّد القاصر أنّ زميله في العمل قاسم. ح (لبناني) عمد إلى إجباره على خلع ثيابه ثمّ مارس معه اللّواط حتّى قضى وطره، فيما اعترف المدعى عليه بإقدامه على مداعبة بشّار بين فخذيه لكنّه لم يتمكن من اتمام العمل الجنسي بسبب حضور أحد الزبائن فجأةًّ ما اضطرّه إلى التوقّف، مشيراً إلى أنّ ذلك تمّ برضى القاصر وليس بالقوّة .. ورفض ذوو الفتى الإدّعاء بحق الفاعل ووافقا على إخلاء سبيله بموجب صك خطّي موقّع لدى كاتب العدل”.

وختم الموقع بالقول إن “قاضي التحقيق في جبل لبنان محمّد بدران اعتبر في قراره الظني أنّ المدعي عليه ارتكب أفعالاً منافية للحشمة بحق القاصر “بشّار.ع” وذلك بواسطة العنف والتهديد، ما ينطبق على جرم المادة 507 عقوبات التي تنص على عقوبة السجن 6 سنوات على الأقلّ (القاصر دون الخامسة عشر من عمره)”.