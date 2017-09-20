” لدغة عنكبوت ” تتسبب بفشل كلوي و تشنجات لامرأة أمريكية

تعرضت امرأة أمريكية من ولاية #أركنساس في #الولايات_المتحدة_الأمريكية ، للدغ من قبل أكثر #العناكب سمية بالعالم، كادت تودي بها.

وظنت الشابة كلاريسا كولمان، التي تبلغ من العمر 29 عاماً، ، في البداية، أن اللدغة التي أصابتها في كتفها وهي نائمة قد تسببت بها بعوضة وليس عنكبوتاً سامة، لكن بعد مراجعتها للعلاج من اللدغة، اكتشف الطبيب أن اللدغة تسببت بها عنكبوت “الناسك البني” وليست بعوضة.

وعنكبوت “الناسك البني”، هي عنكبوت بنية اللون وسامّة توجد في أمريكا، يبلغ حجمها 1 سم، وفيها علامات داكنة على شكل الكمان، وتتميز عن العناكب الأخرى أنه لديها 6 أعين وليس 8 أعين.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن كولمان لم تبد في البداية أي قلق تجاه اللدغة وعادت إلى النوم، لكن انتهى بها الأمر بعد ذلك إلى قضاء شهر في المستشفى بعد أن تورم جسمها إلى ضعف حجمه، وفق ما اوردت شبكة إرم نيوز، و الأمر الأصعب من ذلك، أنه عندما أكدت الفحوصات الطبية أن اللدغة صادرة عن عنكبوت سامة، بدأت الشابة تعاني من فشل كلوي وتشنجات في البطن كل 5 دقائق.

وفي أول حديث لها عن معاناتها، قالت كولمان: “لا أستطيع أن أصدق أن هذه العنكبوت الضئيلة كادت تقتلني، لقد استدعيت رجال مكافحة الآفات وتم تطهير المنزل بأكمله، فأنا لست مستعدة لتكرار هذه التجربة المؤلمة”.

ويعتقد الأطباء أن العنكبوت التي لدغت كولمان كانت صغيرة رغم أن معاناتها كانت بالغة، حيث ضخت العنكبوت سمها في شريانها؛ ما أدى إلى انتشار السم مباشرة في مجرى الدم، إلى جميع أنحاء جسدها.

الأمر المؤسف أيضاً، أن الأطباء اكتشفوا أن لدى كولمان حساسية من هذا السم القوي، ما أدى إلى تدهور حالتها واحتياجها إلى عملية جراحية لإزالة الجلد الميت من كتفها، وعلاج التقرحات التي نتجت عن اللدغة، إضافة إلى معالجتها من الفشل الكلوي الذي أصابها جراء اللدغة.

ولحسن حظ كولمان، أن الأطباء نجحوا في إنقاذ حياتها، وهي الآن تجمع التبرعات لسداد تكاليف العلاج.